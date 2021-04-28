Суд в Москве отправил россиянина в СИЗО по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил на 2 месяца в СИЗО гражданина России в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение об аресте обжаловано не было, уточняет агентство.

«Лефортовский суд избрал в отношении Кабанова С. С. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — пояснила собеседница агентства.

В пресс-службе суда уточнили, что материалы дела в отношении обвиняемого не содержат гриф секретности.

РИА «Новости» указывают, что обвиняемого оставят под стражей до 28 июня. Согласно статье 275 УК России Кабанову грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

Госизменой, согласно Уголовному кодексу, является шпионаж, совершенный гражданином России, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России.