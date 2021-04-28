Первый самолет МЧС с гуманитарной помощью по COVID-19 вылетел в Индию

В Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью от России в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В соответствии с указанием президента Российской Федерации МЧС России доставит гуманитарную помощь населению Индии. Помощь дружественной стране направляется для борьбы с пандемией и принятия необходимых мер по минимизации распространения коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

Как пишет издание, два самолета Ил-76 МЧС России доставят в Нью-Дели лекарства, медицинские изделия и оборудование. Всего — более 22 т.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с премьером Индии Нарендре Моди сообщил о решении предоставить стране экстренную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.

До этого в Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом.