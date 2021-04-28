Телефонный мошенник показал на видео, как обманывал своих жертв

МВД опубликовало видео, в котором телефонный мошенник за несколько минут уговаривает девушку перевести деньги ему на счет.

Аферист, представившись братом, используя психологические приемы, убеждает жертву, что он попал в трудную ситуацию и ему нужна помощь.

Мужчина рассказал девушке, что он купил машину, а на заправке якобы не обслуживают его карту, поэтому деньги нужно перевести сотруднику АЗС. Девушка должна отправить ему более 2 тыс. рублей. Деньги мужчина обещает потом отдать.

Видео опубликовали полицейские из Иркутска, которым мошенник на примере показал «метод работы».

По информации полиции, так злоумышленник обманул не менее десяти человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В МВД отметили, что решили распространить видео, чтобы предупредить как можно больше граждан о возможных аналогичных звонках мошенников с незнакомых номеров.

Ранее юрист раскрыл причину звонков «бесплатных юристов». он рассказал, что умысел мошенников заключается в том, чтобы «заманить человека в офис и получить с него деньги».