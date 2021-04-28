В Москве начался дождь с градом

В некоторых районах Москвы начался дождь с градом. Об этом пишет РИА «Новости».

По информации сервиса «Яндекс.Погода», осадки наблюдаются почти во всем городе. Дождь продлится около получаса.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 30 апреля, в Москве выпадет половина месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 апреля, в столице выпадет до 6 миллиметров осадков, после чего дожди утихнут до пятницы. 30 апреля в городе выпадет 22 миллиметра осадков при общей норме на апрель 44 миллиметра.

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в столице 3 мая ожидаются аномальные осадки. Также синоптик посоветовал москвичам, планировавшим провести майские праздники на природе, ориентироваться на дни, ближе к 9 Мая, а также не забывать брать с собой зонтики и теплые вещи. Всем тем, кто хочет тепла и солнца, Тишковец посоветовал отправиться на юг, где температура воздуха достигнет +25 градусов.