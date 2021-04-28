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Общество. Новости

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Россиянку, получившую два пособия, осудили за мошенничество

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Многодетную мать из города Мирный, получившую два пособия, осудили за мошенничество, сообщает сайт mk.ru.

44-летняя женщина, мать троих детей, один из которых приемный, потеряв работу, встала на биржу труда и какое-то время получала пособие по безработице 9600 и одновременно вознаграждение приемного родителя 6880 рублей.

Как следует из обвинительного заключения, женщина умышленно, «с целью хищения денежных средств» центра занятости умолчала «об осуществлении ею трудовой деятельности, согласно заключенному договору о приемной семье, заведомо зная о том, что получение вознаграждения за труд приемного родителя влечет за собой прекращение выплат пособия по безработице».

С 10 января по 12 мая 2020 года было выплачено пособие по безработице в сумме 43 тысячи 705 рублей 93 копейки. При этом представители опеки заявили, что можно было оформить выплату вознаграждения на отца, и тогда претензий к приемной матери бы не имелось.

Кроме того, чтобы вернуть незаконно полученные средства государству, женщине присудили штраф 10 тыс. руб. и обязали оплатить услуги государственного адвоката, которые обошлись в 32 тыс. руб.

Ранее в Новосибирской области на шестилетнюю девочку подали в суд за долги умершей матери.

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