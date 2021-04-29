Врач назвала наименее вредный алкогольный напиток

Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, что вино является наименее вредным алкогольным напитком, передает НСН.

Она отметила, красное и белое сухие вина считаются самым низкокалорийным алкоголем. Кроме того, они могут влиять на увеличение продолжительности жизни.

По словам эксперта, указанные вина можно назвать «лучшим вариантом». При этом красное вино «даже лучше», поскольку в нем есть еще и антиоксиданты, указала Шмелева.

Доктор указала, что медицинского подтверждения этому утверждению нет, но у жителей Франции и Италии, которые регулярно употребляют именно такие вина, врачи фиксируют улучшенное качество холестеринового обмена. Также у этих людей выше уровень продолжительности жизни.

В апреле ученые связали употребление вина с низким риском развития катаракты.

До этого врач оценил эффективность приема красного вина при коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в Минздраве России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно.