Второй самолет МЧС России с медоборудованием для Индии приземлился в Нью-Дели

Второй самолет Ил-76 МЧС России доставил в Нью-Дели груз медицинского оборудования, предназначенного для помощи Индии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА «Новости».

Как рассказал бортоператор воздушного судна Юрий Гринченко, экипаж МЧС под управлением командира Александра Маркова привез Индии, которая является для РФ дружественной страной, гуманитарную помощь.

По его словам, речь идет о таблетках, которые помогают при COVID-19, порядка 90 паллет.

Первый самолет с гуманитарной помощью для Индии отправился из подмосковного аэропорта Жуковского в 15.52 мск. Второй борт вылетел около 19.30 мск.

Как стало известно ранее, первый самолет также приземлился в Индии.

До этого в Индии было выявлено за 24 часа 360 960 новых случаев коронавируса. Данное значение является мировым рекордом.