В Москве в четверг ожидается до +14°С

Синоптики пообещали, что в Москве в четверг, 29 апреля, будет до +14°С. В столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+14°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +4...+6°С. Будет дуть южный, юго-западный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о холоде в майские праздники.