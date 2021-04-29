Священники рассказали, какие продукты можно освящать на Пасху

Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов рассказал, что можно освящать на Пасху, передает РИА «Новости».

По его словам, освящать можно все продукты, которые используются для праздничной трапезы, однако верующим не стоит забывать, что этот процесс нужен для единения через совместное вкушение, а не для того, чтобы «пищеварение выскочило на космический уровень».

«Воскресший Христос дал нам один четкий критерий: «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», — отметил Великанов.

В свою очередь богослов Стефан Домусчи подчеркнул, что в стенах храма нельзя освящать мясную продукцию.

«Есть церковная традиция не заносить в храм мясо. Дело не в том, что мясо может что-то осквернить, но раз есть такая традиция, хорошо бы сало, окорока, колбасы в храм не приносить — чтобы никого не смущать и не расстраивать», — объяснил он.

Богослов уточнил, что изделия из мяса можно освятить во дворе храма.

Ранее сообщалось, что благодатный огонь получат 15 храмов Москвы в пасхальную ночь.

Пасха — главный церковный праздник у христиан. В этом году православная Пасха приходится на 2 мая.