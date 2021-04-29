Потребление алкоголя среди россиян старше 15 лет сократилось на треть с 2010 года

В России с 2010 года почти на треть сократилось потребление алкоголя на душу населения среди граждан старше 15 лет. Об этом говорится в обращении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко по случаю десятилетия Первой глобальной конференции по неинфекционным заболеваниям.

«В России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литров этанола на лиц старше 15 лет). Особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизились среди подростков», — приводятся слова Мурашко на сайте Минздрава РФ.

Также глава ведомства отметил снижение показателей потребления табака. Распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос снизились более чем на 40%, подчеркнул министр.

Кроме того, в России с 2010 года выросло на 8% потребление фруктов и овощей — с 455 г до 492 г в день на человека. По словам Мурашко, это связано с льготным налогообложением этой категории товаров и продвижению информационной кампании по здоровому питанию.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля вводится минимальная цена на сигареты.