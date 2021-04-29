Стая бродячих собак загнала башкирских школьников на дерево

В Башкирии стая бродячих собак загнала школьников на дерево, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее в сети появилось видео, как подростки сидят на дереве вместе с рюкзаками, а внизу курсируют несколько крупных собак разных пород. Автор ролика просит неизвестного мужчину отвлечь животных, чтобы дети спустились на землю, однако тот отказывается.

Кадры были сняты в городе Бирск. Сколько времени школьники просидели на дереве неизвестно.

«Прокуратура знает про инцидент, организовали проверку, проверяем», — рассказали в местном надзорном ведомстве.

Ранее в Башкирии стая бродячих собак загрызла ребенка в селе Сафарово. По данным СК, 17 апреля животные напали на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».