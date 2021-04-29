Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Роскачество нашло нарушения при производстве сливочных сосисок

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Роскачество проверило качество отечественных сливочных сосисок. Об этом сообщается на сайте организации.

В общей сложности была протестирована продукция 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы по 145 показателям качества и безопасности.

Отмечается, что у 25% продукции были выявлены нарушения по безопасности, в одном из товаров вовсе не оказалось говядины.

В организации подчеркнули, что согласно ГОСТу, в составе сливочных сосисок должны быть не менее 50% говядины, 20% свинины и сливки, а для молочных сосисок — необходимо больше свинины. Из шести образцов, изготовленных по такому ГОСТу, в составе одной торговой марки ДНК крупного рогатого скота не было — только ДНК свиньи.

Кроме того, в одной марке были найдены клостридии — возбудители ботулизма (смертельно опасное инфекционное заболевание, причиной которого является бактерия Clostridium botulinum и продукты ее жизнедеятельности).

В трех торговых марках зафиксированы превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), это говорит о том, что, вероятно, не соблюдались условия хранения, и санитарное состояние самого производства было не на должном уровне.

В шести образцах был выявлен крахмал: его наличие не допускается ГОСТом.

Ранее Роскачество выявило кишечную палочку в обезжиренном твороге.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.