Иммунолог объяснил, почему антитела не всегда защищают от COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что высокий титр антител не является гарантией от повторного заражения COVID-19. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, вероятность повторно заразиться у перенесших COVID-19 и вакцинированных действительно снижается, однако это не значит, что они не могут заболеть снова.

«Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами», — сказал специалист.

Врач пояснил, что антитела без протективных функций не влияют на инфекционный процесс, поскольку не могут нейтрализовать вирус. Поэтому важным фактором является титр или доля протективных антител.

Крючков подчеркнул, что мерами защиты нельзя пренебрегать даже тем, кто сделал прививку от COVID-19 или перенес это заболевание. Вакцинация или уже перенесенный коронавирус «обнуляют» вероятность заболеть среднетяжело или тяжело, однако риск повторного заражения остается.

Иммунолог сказал, что больше всех повторному заражению коронавирусной инфекцией подвержены люди, у которых диагностирован первичный или вторичный иммунодефицит. Например, те, кто принимают иммуносупрессивные препараты. Кроме того, иммунная реакция снижается при аутоиммунных, онкологических, тяжелых хронических заболеваниях. Он также добавил, что реактивность иммунной системы снижена и у пожилых людей.

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