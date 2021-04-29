В немецкой больнице убили четырех человек

В одной из больниц Потсдама (ФРГ) обнаружили четыре тела с признаками насильственной смерти. Об этом сообщило издание Potsdamer Neueste Nachrichten.

Отмечается, что еще один человек получил серьезные ранения. Погибшие и пострадавший были обнаружены в разных палатах клиники в районе Бабельсберг Потсдама.

В полиции сообщили, что травмы на телах умерших говорят о том, что они появились в результате жесткого внешнего насильственного воздействия.

В рамках расследования умышленного убийства задержана сотрудница полиции. Пока других подробностей не приводится, неизвестно также, были ли все погибшие пациентами медучреждения.

Газета сообщает, что заведение, в котором произошел инцидент, предназначено для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.

В июне 2019 года в Германии к пожизненному сроку приговорили медицинского работника Нильса Хегеля, убившего 85 человек.

В том же году британская полиция задержала медсестру по имени Люси Летби по подозрению в убийстве 17 младенцев, она работала в отделении для новорожденных в больнице города Честер в Северо-Западной Англии.