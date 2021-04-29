Минздрав обновит рекомендации по COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказал Чуланов.

По словам профессора, временные методические рекомендации были разработаны для информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентом с COVID-19. Он также добавил, что рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран.

Как отметил Чуланов, особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии коронавирусной инфекции — проводится детальный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств при обновлении списка рекомендуемых к применению препаратов.

Инфекционист рассказал, что работа над методическими рекомендациями ведется с начала 2020 года. В их разработке принимают участие более 100 экспертов.

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