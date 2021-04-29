ФСБ задержала 16 сторонников «М.К.У», готовивших взрывы в городах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», готовивших взрывы и вооруженные нападения в российских городах. Об этом сообщает ФСБ РФ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что главарем группировки выступил Егор Краснов, он из Украины курировал работу находящихся на территории России сторонников. Сначала он призывал новых членов движения наносить экстремистские надписи на здания, в дальнейшем предлагал избивать бездомных или представителей молодежных субкультур, после — с применением оружия нападать на правоохранителей и подрывать здания органов власти.

Российские силовики задержали 16 сторонников «М.К.У.» в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, в подмосковном Пущино, в Переславле-Залесском Ярославской области.

Во время обысков у задержанных обнаружили холодное оружие, экстремистскую атрибутику, информацию о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях и другие материалы.