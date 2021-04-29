Чешский регулятор объявил о прекращении изучения документации по «Спутнику V»

Директор Пражского госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) Ирэна Сторова заявила о прекращении изучения документации по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в связи с нехваткой значительного объема необходимых материалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс еще не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения», — сказала Сторова.

Она также добавила, что производитель вакцины передал лишь небольшую часть от той документации, которая необходима в подобных случаях.

По словам Сторовой, все изученные в ГИКЛ материалы переданы в аппарат правительства.

Ранее вице-премьер Чехии Ян Гамачек отменил запланированный для обсуждения «Спутника V» визит в Россию. Он собирался прилететь в Россию 19 апреля.