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Общество. Новости

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На фоне заявлений Байдена американцы начали скупать оружие

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Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие после заявления президента США Джо Байдена о намерении вести активную борьбу против распространения и покупки оружия в стране. Об этом сообщалось в эфире новостей телеканала РЕН ТВ в четверг, 29 апреля.

Ранее Байден заявил, что насилие с использованием огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что намерен со своей администрацией бороться с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно купить в интернете, также президент планирует ввести запрет на приобретение и продажу штурмового огнестрельного оружия и на магазины большой емкости.

По данным телеканала, американские продавцы оружия уверены, что ничего не изменится, и полностью игнорируют призывы своего президента в отношении распространения оружия.

«Вот смотрите. Это рама для пистолета. Я напечатал ее вчера на 3D-принтере. Любой может скачать макет, нажать кнопку — и вот ваш пистолет готов», — рассказал один из продавцов в оружейном магазине Димитри Каррас.

Реформу по недопущению распространения оружия американским властям не удается воплотить в жизнь уже около 80 лет. В настоящее время в Верховном суде США рассматривают дело о правах на оружие в целях самообороны.

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