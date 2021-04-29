Власти Москвы рассказали о режиме работы магазинов и ресторанов на майских праздниках

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о графике работы магазинов и ресторанов 1 — 10 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни», — заявил он.

Также вице-мэр отметил, что ярмарки выходного дня будут работать только 1 — 3 и 8 — 10 мая.

В связи с ожидаемым наплывом посетителей в торговых центрах, кафе и на летних верандах Немерюк призвал соблюдать масочно-пертаточный режим и другие меры, направленные против коронавируса.

Вице-мэр также напомнил, что решения о снятии или введении ограничений столичными властями принимаются в зависимости от актуальной эпидемиологической ситуации.

Ранее в ВОЗ призвали россиян быть осторожными во время майских праздников.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.