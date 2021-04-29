Сотрудник ФБК Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, передает РИА «Новости».

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает», — сказал он.

Волков добавил, что в этом случае не поможет никакой ребрендинг и не получится «сделать вид, что это теперь какая-то другая организация».

«Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заключил он.

27 апреля Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан». За день до этого прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального» в рамках иска о признании вышеуказанных организаций экстремистскими.

По данным московской прокуратуры, ФБК, ФЗПГ и сеть штабов Навального «координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации».