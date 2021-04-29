В Москве впервые с января выявили больше 3 тысяч случаев коронавируса

В Москве за прошедший день выявили 3 215 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

В последний раз больше 3 тыс. случаев коронавируса за сутки в Москве фиксировали 24 января.

За прошедший день в столице были госпитализированы 1 003 человека, скончались 56 пациентов, выздоровели 1 954.

В целом коронавирус был подтвержден у 1 090 149 жителей Москвы, вылечились 989 411, умерли 18 258.

По последним данным, в России коронавирус выявили у 4 796 557 человек. Суточный прирост составил 9 284.