СК возбудил новое дело против Навального

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального за создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемыми по делу также проходят сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Леонид Волков и директор организации Иван Жданов.

Ранее Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального.

27 апреля Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан». За день до этого прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального» в рамках иска о признании вышеуказанных организаций экстремистскими.

По данным московской прокуратуры, ФБК, ФЗПГ и сеть штабов Навального «координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации».