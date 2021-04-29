Турция закупила у России «Спутник V»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства», — рассказал министр.

Он добавил, что планирует визит в Москву с главой турецкого минздрава при стабилизации ситуации с коронавирусом. Вероятно, деловая поездка может состояться в первой половине мая. Одной из тем переговоров станет возможность возвращения россиян на курорты Турции.

Ранее сообщалось, что поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, предположительно, начнутся в мае.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».