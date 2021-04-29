Несколько человек пострадали при перестрелке силовиков Киргизии и Таджикистана

Сотрудники силовых структур Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран в четверг, 29 апреля, четыре человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Баткенской области Киргизии Маруфхана Тулаева.

По его словам, в настоящее время перестрелка продолжается.

Тулаев утверждает, что таджикская сторона открыла огонь первой, после чего киргизские силовики открыли ответный огонь. Он отметил, что на месте врачи Скорой помощи оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь и отправляют в ближайшие медучреждения.

При этом в Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили о семи пострадавших в этом конфликте.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в ходе перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана были повреждены кыргызский пограничный пост Максат и временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. Тогда сообщалось о восьми пострадавших, среди них оказался один подросток 2005 года рождения.