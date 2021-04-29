В парламенте Крыма просят возбудить дело против граждан Украины за блокаду полуострова

В крымском парламенте рабочая группа по оценке ущерба обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма, в том числе водную, сообщает РИА «Новости».

Заявление будет отправлено в Следственный комитет и ФСБ.

Во время заседания рабочей группы были предоставлены материалы о причастности к блокадам 12 граждан Украины, среди которых бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк. А также действующий депутат Рады Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.

Глава рабочей группы, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. Он пояснил, что действия отдельных лиц и «государства Украина в целом» были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемления прав и свобод более 2 млн человек, которые проживают на территории республики Крым. Фикс назвал эти деяния «геноцидом в отношении граждан Российской Федерации, проживающих в многонациональном Крыму».

В заключение он сказал, что действия Украины попадают под статьи Уголовного кодекса о теракте, диверсии, экоциде.

Ранее сообщалось, что жителя Севастополя арестовали за шпионаж в пользу Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.