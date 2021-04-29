Вильфанд посоветовал отдохнуть на майские праздники на юге России и в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал отдыхать на майских праздниках на юге страны и в Сибири, сообщает ТАСС.

По его словам, хорошая погода будет на юге европейской части России, в Краснодарском крае и в Крыму.

Также метеоролог посоветовал обратить внимание на регионы Северного Кавказа и Сибири. Организовать отдых в начале мая можно в Новосибирске, Томске, Кемерово и Омске. «Вполне там температура хорошая, комфортная», — отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что самыми популярными авианаправлениями на майские праздники стали Москва — Симферополь, Москва — Сочи и Москва — Краснодар. Также россияне заинтересовались путешествиями на самолете из Москвы в Минводы, Петербург и Анапу.

При этом число желающих отправиться в путешествие россиян на майские праздники небольшое. Из опроса среди пользователей портала «Рамблер» следует, что 43% россиян в выходные поедут на дачу, 34% — будут отдыхать дома, 16% — планируют гулять в городе и только 7% — поедут в путешествие.