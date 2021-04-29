Минпросвещения РФ проверит образовательные программы по истории в школах

Минпросвещения России проведет проверку образовательных программ по истории в школах после обнаружения учебника, в котором недостаточно отражены события Сталинградской битвы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

«Мы решили провести анализ программ, по которым работают в школах, в том числе по истории», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию возмутился, что есть пособия, в которых не достаточно подробно рассказывается об этом сражении Великой Отечественной войны.

После слов главы государства была проведена проверка. В результате эксперты нашли учебник с недостающей информацией — «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева, по которому преподают в училищах. По словам Кравцова, в колледжах, где использовался этот учебник, будет усилен курс истории.

При этом автор учебника по истории, профессор Олег Волобуев, отверг претензии президента России Владимира Путина в недостаточном внимании к Сталинградской битве.

«Это курс повторительно-обобщающий для выпускных классов. Они это уже изучали в учебнике «История России», где развернуто все дается. Для повторительного курса не может быть развернутый объем, здесь другие требования», — объяснил он.

Сталинградская битва — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва окончилась 2 февраля 1943 года победой Вооруженных сил СССР.