«Умный город» Росатома станет дополнительной площадкой для онлайн-шествия «Бессмертного полка»

Интегрированная цифровая платформа «Умный город» Росатома станет дополнительной интернет-площадкой для шествия «Бессмертный полк» в режиме «онлайн» почти в 50 городах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 29 апреля.

Принять участие в акции могут жители городов, в которых действует платформа «Умный город». Речь идет о 15 городах присутствия госкорпорации «Росатом» в 11 регионах – от Мурманской области до Красноярского края – и 32 населенных пунктах Ставропольского края.

Акция пройдет на локальных интернет-порталах городов.

В несколько кликов человек может разместить информацию о родных – ветеранах и тружениках тыла в специально созданном модуле «Бессмертный полк».

Также предусмотрен переход на сайт Минобороны «Память народа» – крупнейший интернет-портал подлинных документов о Второй Мировой войне, где содержатся оцифрованные карточки бойцов, именные списки со сборных пунктов, записи из военкоматов, приказы о награждении с описанием подвига, донесения о потерях.

Девятого мая фотографии участников войны и тружеников тыла, родственников жителей города, весь день будут демонстрироваться на сайтах «Умного города», а также городских рекламных экранах.

В этом году, к сожалению, шествие «Бессмертный полк» снова пройдет только в режиме онлайн, отмечает гендиректор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

«В этих условиях мы вместе с руководством городов посчитали важным создать дополнительные возможности для того, чтобы жители могли поделиться памятью о своих близких, воздать дань уважения подвигу фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу», – отметила она.