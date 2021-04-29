Дополнительные выходные из-за религиозных праздников объявили в восьми регионах России, сообщает ТАСС.

Пензенская и Саратовская области, а также Ставропольский и Краснодарский края объявили выходным 11 мая, на который в этом году выпадает церковный праздник Радоницы — день первого после Пасхи поминовения усопших. По случаю праздника Ураза-байрам (день окончания поста в месяц Рамадан) в Башкирии, Крыму и Татарстане в этот же день тоже сделали дополнительный выходной. Адыгея ввела сразу два выходных 11 и 13 мая, сообщили ТАСС в пресс-службах органов власти и правительствах регионов.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что 11 мая так и останется нерабочим днем, несмотря на продление нерабочих дней между майскими праздниками. В Адыгее к выходным дням добавится и 13 мая, когда мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Окончание поста в месяц Рамадан будет отмечаться и в Крыму, где выходным сделали 14 мая.

Отмечается, что традиционно в республиках Северного Кавказа на празднование Ураза-байрам устанавливают один или несколько нерабочих дней.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками, 4–7 мая, будут нерабочими.