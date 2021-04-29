Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский суд Москвы признал законным приговор Алексею Навальному, согласно которому он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей, назначенный за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оставить решение мирового суда района Южное Медведково без изменения, жалобу адвокатов Кобзева и Михайловой — без удовлетворения», — заявила судья Наталья Курышева.

20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Сейчас Навальный продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу »Ив Роше» в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. 2 февраля условный срок по этому делу был заменен реальным.

В последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца прошлой недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.

Ранее сотрудник ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального.