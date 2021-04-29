Полиция задержала уроженца Средней Азии, стрелявшего во время стрима в Петербурге

Полицейские задержали выходца из Средней Азии, стрелявшего из сигнального пистолета во время стрима в социальной сети в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 22-летнего мужчину по имени Чомичон задержали по месту жительства в одной из коммунальных квартир в центре города и доставили в полицейский участок для разбирательства.

Согласно информации службы, прямая видеотрансляция велась около двух месяцев назад в помещении кальянной на Московском проспекте, где подозреваемый находился со своим другом.

«Во время эфира у стримера произошел конфликт в переписке с другими пользователями, которые подключились к онлайн-просмотру. На комментарии оппонентов молодой человек ответил агрессией», — уточняется в сообщении.

После того как угрозы «не возымели должного эффекта», иностранец взял имеющийся при нем сигнальный пистолет и начал стрелять перед камерой.

Полиция определила, что находится в северной столице с нарушениями норм миграционного законодательства. Суд вынес решение о его депортации.

Ранее блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии по делу о смерти девушки во время стрима.