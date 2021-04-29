Свердловская природоохранная прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя из-за брошенной в вольер игрушки, сообщает РИА «Новости».

Хищник жил в учреждении с 1998 года и умер 20 апреля 2021-го после того, как проглотил брошенный в вольер мячик.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению экологического законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях и обеспечении безопасности животных в зоопарке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратуре также предстоит выяснить, правильно ли проводилось наблюдение за состоянием здоровья животных, а также своевременно ли оказывалась плановая и экстренная ветеринарная помощь.

В апреле стало известно о гибели белого медведя в Екатеринбургском зоопарке Умки, погибшему животному было 25 лет. В среднем белые медведи живут 25–30 лет, рекорд по продолжительности жизни — 45 лет.