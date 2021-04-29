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Белый медведь. Самый крупный вид рода с массой тела до 800 кг. Единственный вид сухопутных млекопитающих, полностью перешедший от жизни на земной тверди к жизни на дрейфующих морских льдах Арктического океанского бассейна. Белый медведь. Самый крупный вид рода с массой тела до 800 кг. Единственный вид сухопутных млекопитающих, полностью перешедший от жизни на земной тверди к жизни на дрейфующих морских льдах Арктического океанского бассейна.

Прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя

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Свердловская природоохранная прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя из-за брошенной в вольер игрушки, сообщает РИА «Новости».

Хищник жил в учреждении с 1998 года и умер 20 апреля 2021-го после того, как проглотил брошенный в вольер мячик.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению экологического законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях и обеспечении безопасности животных в зоопарке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратуре также предстоит выяснить, правильно ли проводилось наблюдение за состоянием здоровья животных, а также своевременно ли оказывалась плановая и экстренная ветеринарная помощь.

В апреле стало известно о гибели белого медведя в Екатеринбургском зоопарке Умки, погибшему животному было 25 лет. В среднем белые медведи живут 25–30 лет, рекорд по продолжительности жизни — 45 лет.

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