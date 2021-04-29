В Подмосковье запретят жарить шашлыки и ходить в лес на майских праздниках

В Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, поэтому жителям нельзя будет ходить в лес и жарить шашлыки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

«С 1 мая на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что посещать леса смогут только те, чья работа связана с ними. Открытый огонь нельзя будет разводить в том числе на участках, также запрещено жечь траву и жарить шашлыки. Это можно будет делать около своего дачного дома при нескольких условиях: мангал должен быть стационарным, стоять к зданию не ближе пяти метров, в радиусе двух метров не должно быть мусора, а рядом должны находиться первичные средства тушения, например, песок.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для граждан, от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, для ИП — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что почти половина российских компаний будет работать в длинные майские выходные.