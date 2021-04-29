Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи и не организовывать массовые мероприятия, сообщает ТАСС.

«Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе», — сказала она.

Глава ведомства отметила, что при соблюдении этих условий через 10-14 дней возможно снижение заболеваемости коронавирусом. Сейчас же ситуация в стране находится в «достаточно хрупком» равновесии. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса за последние четыре недели остается стабильной, но динамики снижения случаев заражения пока нет.

«Мы видим, что происходит в других странах, видим риски, оцениваем их. Главное сегодня — не почувствовать ветер свободы, его нет», — подчеркнула Попова.

Она уточнила, что Роспотребнадзор ожидает осложнения ситуации осенью. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования, заявила глава ведомства.

Ранее Попова заявила, что всем прилетающим из Индии в Россию с 27 апреля необходимо будет проходить тестирование на коронавирусную инфекцию прямо в аэропорту.