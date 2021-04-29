В Чехии неизвестные осквернили памятник красноармейцам

Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в Чехии неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет РИА «Новости».

«ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «публичное осквернение символов воинской славы России», — сказала она.

По ее словам, 21 апреля неизвестные краской нанесли надпись на памятник советским воинам-освободителям, который расположен на Моравской площади в городе Брно.

Памятник был установлен в 1955 году в честь освобождения города от фашистов. По словам Петренко, местные жители с уважением относятся к монументу.

«И в этой связи особенно нелогичным выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — заключила представитель СК.

Ранее вандалы осквернили танк-памятник Т-34 под эстонским городом Нарва.