Франция начнет прием иностранных туристов с санитарными сертификатами

Франция планирует начать прием иностранных туристов с 9 июня. Для получения визы им необходимо иметь при себе санитарные сертификаты, сообщает французское издание Nice-Matin.

Ограничения в стране будут сниматься поэтапно. До 3 мая комендантский час все еще будет действовать, а магазины будут по-прежнему закрыты. 19 мая комендантский час перенесут на 21:00, а магазины, музеи, кинотеатры, театры и спортивные учреждения на открытом воздухе начнут работу.

К 9 июня комендантский час перенесут уже на 23:00, откроют кафе, рестораны и спортивные залы. В это же время начнется прием иностранных туристов с санитарным пропуском.

30 июня власти Франции отменят комендантский час и разрешат доступ к любому публичному мероприятию численностью до тысячи человек.

Ранее сообщалось, что иностранных туристов пустят в Болгарию с 1 мая. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что иностранным туристам для въезда в страну потребуется один из трех медицинских документов: сертификат о вакцинации против коронавируса, отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест, либо справку о перенесенном за последние полгода заболевании и положительный ПЦР-тест.