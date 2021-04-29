Россельхознадзор будет бесплатно проверять животных на коронавирус

Россельхознадзор будет бесплатно проверять домашних животных на коронавирус у переболевших хозяев. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ведущие научно-исследовательские учреждения и лаборатории Россельхознадзора инициируют проведение диагностики домашних животных на COVID-19, живущих с людьми, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

Такие тестирования будут проводиться, пока в стране не накопится необходимый объем информации о распространении вируса среди животных. Ученые также изучат вероятность передачи коронавируса между человеком и животным.

Исследования пройдут в Москве, Владимире, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Самаре, Курске, Орле, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Челябинске, Саранске и Чебоксарах.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» способна эффективно защищать не только людей, но и животных.

Он напомнил, что доклинические испытания препарата проводились на животных и он показал свою эффективность. При этом Гинцбург подчеркнул, что вакцина, разработанная специально для животных, дешевле «Спутника V» и «тоже работает».