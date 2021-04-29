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Общество. Новости

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Разработчики «Спутника V» подадут иск против регулятора Бразилии

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Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» подадут иск против регулятора Бразилии Anvisа об ущербе репутации. Об этом сообщается в Twitter препарата.

«После того как бразильский регулятор Anvisa признал, что не проводил тестирование вакцины «Спутник V», разработчики подадут официальный иск в Бразилии против Anvisa об ущербе репутации за распространение ложной и некорректной информации», — говорится в заявлении.

Ранее РФПИ ответил на решение бразильского регулятора по «Спутнику V».

27 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ответ на это производители препарата «Спутник V» заявили, что отказ Anvisa от ввоза в страну данного препарата имеет политические причины.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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