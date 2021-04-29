В Индии выявили 30 заболевших коронавирусом россиян

Около 30 россиян, живущих в Индии, заразились коронавирусом. Об этом рассказал посол России в Индии Николай Кудашев, пишет ТАСС.

«По нашим данным их [заболевших коронавирусом в Индии россиян] около 30, но состояние их в настоящий момент оценивается как удовлетворительное», — сказал он.

Посол подчеркнул, что заразившиеся получают необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он также уточнил, что большинство пациентов находятся дома, были госпитализированы лишь 2-3 человека.

Ранее в Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267. За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля, — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144). Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 293, до 201 187.

Наиболее пострадавшими регионами Индии оказались штаты Махараштра, Керала, Карнатака, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также национальный столичный округ Дели. При этом рекорд по заболеваемости держит штат Махараштра (66 358 заболевших за сутки, всего инфицировано 4 410 085 человек).