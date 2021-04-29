29 апреля в 19.00 (совпадает с мск) в Турции начался локдаун, о котором ранее объявил президент страны Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА «Новости».

Ограничения сохранятся до 5.00 17 мая, также в стране будет действовать круглосуточный комендантский час.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Во время локдауна продуктовые магазины и рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Также будут открыты дежурные аптеки. Кафе и рестораны продолжат работать только на вынос и доставку, а рестораны отелей смогут посетить только постояльцы.

С 29 апреля по 17 мая в Турции вводится локдаун, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением списка освобожденных циркуляром МВД.