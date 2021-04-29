Еще три региона объявили дополнительный выходной после майских праздников

Четверг 13 мая станет выходным днем в республиках – Татарстан и Башкирия, а 14 мая в Крыму в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы регионов.

«По информации пресс-службы Башкирии, в прошлом году глава региона Радий Хабиров подписал постановление, согласно которому 13 мая 2021 года в республике объявлено нерабочим из-за празднования Ураза-байрам.

«В республике Татарстан 13 мая – выходной день. Указ об этом действует с 1992 года. Указ о том, что несколько дат, как День Республики, Ураза-байрам и Курбан-байрам, являются выходными», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным главы республики Крым Сергея Аксенова, в мартовском указе было объявлено, что в текущем году нерабочими праздничными днями станут 14 мая, 21 июня и 20 июля.

Ранее дополнительные выходные из-за религиозных праздников объявили в восьми регионах России.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. Отмечается, что выходными станут дни с 1 по 10 мая включительно.

Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступает праздник разговения Ураза-байрам. По традиции в этот день совершаются массовые молитвы в мечетях.