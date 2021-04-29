На тестирование системы ДЭГ подано более 2 млн заявок

На тестирование системы ДЭГ, которое состоится 12-14 мая, подано более 2 млн заявок. Об этом на первом заседании Группы экспертной оценки системы ДЭГ, созданной при ЦИК РФ, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов.

Как подчеркнул замминистра, «это говорит о высоком интересе к ДЭГ».

Первое установочное заседание Группы экспертной оценки системы ДЭГ, в которую вошли представители IT-отрасли, состоялось в ЦИК 29 апреля.

Группа была создана по распоряжению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, пояснил, открывая заседание, заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. В ближайшее время с учетом экспертной оценки группы ЦИК примет решение о порядке проведения ДЭГ.

Ее сопредседателями стали заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов и начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Заместителем группы стал представитель ПАО «Ростелеком», замгендиректора по цифровизации избирательных процессов РТЛабс Юрий Сатиров. В группу вошли представители IT-отрасли. «В планах рабочей группы проведение мероприятий с привлечение более широкого круга экспертов на площадке ЦИК», - пояснил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

В рамках первого установочного заседания были представлены основные параметры системы ДЭГ, использованной в Москве в 2019 году, а также рассказано о технических особенностях организации ДЭГ на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, проведенных Ростелекомом.