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Общество. Новости

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Россия запросила индийский штамм коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила сообщила, что Россия запросила индийский штамм коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили», — сказала Попова.

Ранее стало известно, что около 30 россиян, живущих в Индии, заразились коронавирусом.

До этого в Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267. За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля, — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144). Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 293, до 201 187.

Наиболее пострадавшими регионами Индии оказались штаты Махараштра, Керала, Карнатака, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также национальный столичный округ Дели. При этом рекорд по заболеваемости держит штат Махараштра (66 358 заболевших за сутки, всего инфицировано 4 410 085 человек).

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