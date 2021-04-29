В ВОЗ предупредили Европу о возможном росте заболеваемости коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили европейские страны, что слишком быстрое снятие ограничений может привести к росту заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс»,

Как рассказал глава европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, многие европейские страны планируют в ближайшее время смягчить ограничения. По его словам, слишком быстрая отмена мер может привести к «сильному шторму в любой стране».

«Индийский сценарий может повториться где угодно», — добавил он.

Клюге добавил, что к настоящему моменту 16% населения Европы получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса. Регион находится на первом месте в мире по распространению заболевания: заразились 44,4 миллиона человек, скончались больше миллиона пациентов.

Ранее в Европарламенте потребовали, чтобы сертификаты о вакцинации против коронавируса вводились в Евросоюзе максимум на один год.

Отмечается, что Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, позволяющего свободно передвигаться по Европе во время пандемии.