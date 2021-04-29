Мексика и Россия планируют отменить визовый режим

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард рассказал о планах по отмене визовых требований для граждан России и Мексики. Об этом сообщают »Известия».

«Электронное разрешение на въезд в Мексику для россиян существует около десяти лет. У мексиканцев, к примеру, нет такой возможности, в отличие от граждан России. Получить разрешение на поездку в Мексику россияне могут очень быстро и без проблем. Обе стороны хотят, чтобы вопрос о создании безвизового режима решился. Мы собираемся это сделать. Как только мы узнаем окончательное решение, мы его сообщим», — заявил политик.

Эбрард пояснил, что Мексика не закрывала границы и не ограничивала полеты, но их количество существенно сократилось из-за пандемии. Как отмечает издание, сейчас попасть в Мехико из России можно только через Стамбул.

«Мы не планировали закрывать аэропорты Мексики и запрещать какой-либо авиакомпании прилетать в нашу страну, будь то коммерческие авиалинии или чартерные рейсы. Например, из России в Мексику, прежде всего в Канкун, летает много чартеров. Мы будем вести диалог с компаниями, чтобы помочь им восстановить привычный режим работы, увеличить количество рейсов как можно скорее», — подчеркнул министр.