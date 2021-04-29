Главный редактор «Дождя» объявил об увольнении Павла Лобкова

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил, что журналист Павел Лобков больше не будет работать на телеканале. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дзядко рассказал, что на прошлой неделе он отстранил Лобкова от эфира за «неоднократные оскорбления коллег». Он признал, у журналиста есть своя аудитория, которая ждет его в эфире, но отметил, что ни талант, ни профессионализм не могут послужить основанием для унижения людей.

«Павел Лобков публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям, в том числе публикуя частные переписки. К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с «Дождем», - написал главный редактор телеканала.

Ранее Лобков в эфире «Эха Москвы» заявил, что руководство «Дождя» пытается его выгнать с работы, добиваясь ухода по собственному желанию. По мнению журналиста, причиной отстранения от работы стало то, что он удалил главреда из рабочего чата, где обсуждал темы своей программы.