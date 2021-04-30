В Москве в пятницу ожидается до +15°С

Синоптики пообещали, что в Москве в пятницу, 30 апреля, будет до +15°С. В столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13...+15°С. Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/c, местами порывы будут достигать м/c 15-20 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Будет облачно, местами пройдет сильный дождь. Дуть будет западный, юго-западный ветер 6-11 м/c с порывами до 18 м/с.

Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., а ночью — 738 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.