Полиция Нью-Йорка отказалась от роботов-собак

В Нью-Йорке полиция прекратила использовать собакоподобных роботов Digidog фирмы Boston Dynamics. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно сообщению, полиция расторгла контракт с фирмой. В полиции заявили, что реакция общественности на робота оказалась резко негативной как раз в тот период, когда деятельность полиции оказалась под пристальным вниманием.

Ранее сообщалось, что для задержания вооруженного злоумышленника полиция США прибегла к помощи «киберсобаки» Spot — четвероногий робот был замечен на месте преступления в компании правоохранителей. При этом его задачи на этом вызове остаются пока невыясненными, но по сообщению его производителя, робопес в основном применяется для разведки и исследования территории.