ФСБ задержала в Москве адвоката по делу Сафронова

Сотрудники Федеральной службы безопасности в рамках уголовного дела задержали в Москве Ивана Павлова — адвоката экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Павлова задержали в одной из столичных гостиниц, где он снял номер. Силовики провели там обыски в рамках расследуемого дела. Других подробностей не приводится.

По информации пресс-службы правозащитного объединения «Команда 29», основанного Павловым, обыски также проходят в Санкт-Петербурге в жилище IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана.

Иван Павлов известен по ряду дел о госизмене. Адвокат, в том числе, защищает бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому 30 апреля рассмотрит Лефортовский суд Москвы.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене.