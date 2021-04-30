Число случаев коронавируса в мире превысило 150 миллионов

Число случаев коронавирусной инфекции в мире пересекло отметку в 150 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.

Согласно приведенной информации, в мире зафиксировано уже 150 530 783 случаев COVID-19.

При этом за все время пандемии 3 165 978 пациентов умерли и 87 570 816 человек вылечились.

На первом месте по числу заражений остаются США, где выявлено более 32,2 млн случаев. В тройке лидеров по этому показателю также находится Индия (более 18,7 млн) и Бразилия (свыше 14,5 млн).

По состоянию на четверг, 28 апреля, в России зарегистрировано 4 796 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 109 731 летальный исход, вылечились 4 419 540 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили европейские страны, что слишком быстрое снятие ограничений может привести к росту заболеваемости коронавирусом.